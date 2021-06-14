Путин допустил обмен заключёнными между Россией и США

https://static.news.ru/photo/91974efe-cd06-11eb-b607-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин готов рассмотреть вопрос об обмене заключёнными между РФ и США. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме (в России. — NEWS.ru), были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы, — сказал российский лидер.

Речь идёт в том числе о Треворе Риде, который в 2019 году был осуждён на девять лет за нападение на российского полицейского, и Поле Уилане, получившем 16 лет колонии по обвинению в шпионаже. Ранее СМИ неоднократно сообщали о вероятности обмена Уилана на осуждённых в США россиян, но в МИД РФ эту информацию каждый раз опровергали.

Между тем научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев предположил, что Путин может обсудить с президентом США Джо Байденом обмен осуждённых в России американцев на Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают наказание в Штатах. По его словам, со стороны Москвы препятствий для обмена нет.