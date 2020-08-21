Пушков усомнился в осуществлении предвыборных обещаний Байдена

https://static.news.ru/photo/c0a9767c-e4ef-11ea-bd13-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Liu Jie/XinHua/GloballookPress

Российский сенатор Алексей Пушков оценил предвыборные обещания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Политик сообщил, что сомневается в осуществлении обещаний Джо Байдена, так как они выглядят слишком неправдоподобными и невыполнимыми.

Байден обещал в случае избрания покончить с COVID-19, бедностью, изменениями климата и расизмом. Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие. <...> Бедность не уйдёт, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика , — привели слова сенатора в РИА Новости.

Накануне, 21 августа 2020 года, Джо Байден пообещал американцам, что в случае его победы на президентских выборах, Соединённые Штаты преодолеют «эпоху тьмы».

Как писал NEWS.ru ранее, журналисты из США и Канады обнаружили, что Джо Байден позаимствовал «свою» речь у канадских политиков. Сообщается, что Джо Байден произнёс: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. И свет сильнее тьмы». Похожие фразы произнесли ранее два канадских политика.