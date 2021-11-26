Пушков раскрыл военный план американцев по Украине

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления некоторых журналистов, что США «по глупости» нагнетают обстановку вокруг Украины. По мнению политика, подход американцев является очередной стратегией против России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Речь идёт не о глупости, а о военно-политической стратегии США, имеющей целью усиление давления на Россию, её дальнейшее отдаление от Европы и фактическое включение Украины в НАТО и систему военных альянсов США, — поделился Пушков.

Он напомнил, что похожими методами США действовали в преддверии войны в Ираке, когда с помощью дезинформации западная коалиция начала войну на Ближнем Востоке. Пушков добавил, что аналогичный подход был использован в Ливии в 2011 году.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон раскрыл стратегию сдерживания России. По его словам, НАТО и союзникам следует активнее действовать в отношении Москвы, чтобы ослабить власть Кремля над странами «серой зоны», которые являются потенциальными кандидатами для членства в Альянсе.

Болтон подчеркнул, что Москва стремится распространить своё влияние на Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье. Неспособность Запада противостоять России в этих регионах, по его словам, демонстрирует его близорукость.