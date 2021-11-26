Пушков раскрыл военный план американцев по Украине
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:16, 27 ноября 2021
Алексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления некоторых журналистов, что США «по глупости» нагнетают обстановку вокруг Украины. По мнению политика, подход американцев является очередной стратегией против России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Речь идёт не о глупости, а о военно-политической стратегии США, имеющей целью усиление давления на Россию, её дальнейшее отдаление от Европы и фактическое включение Украины в НАТО и систему военных альянсов США, — поделился Пушков.
Он напомнил, что похожими методами США действовали в преддверии войны в Ираке, когда с помощью дезинформации западная коалиция начала войну на Ближнем Востоке. Пушков добавил, что аналогичный подход был использован в Ливии в 2011 году.
Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон раскрыл стратегию сдерживания России. По его словам, НАТО и союзникам следует активнее действовать в отношении Москвы, чтобы ослабить власть Кремля над странами «серой зоны», которые являются потенциальными кандидатами для членства в Альянсе.
Болтон подчеркнул, что Москва стремится распространить своё влияние на Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье. Неспособность Запада противостоять России в этих регионах, по его словам, демонстрирует его близорукость.