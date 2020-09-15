Пушков прокомментировал слова Трампа об устранении Асада

https://static.news.ru/photo/50eebb36-f781-11ea-827a-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: kremlin.ru

Член Совфеда Алексей Пушков негативно отреагировал на информацию о том, что американская сторона планировала устранить президента Сирии Башара Асада.

Он назвал заявление американского лидера «потрясающей наглостью и не менее потрясающим цинизмом».

Международное право и США — понятия противоположные и несовместимые, — написал политик в своём Telegram-канале.

Российский сенатор напомнил, что экс-президент США Джордж Буш, когда у него спрашивали о международно-правовых основаниях войны в Ираке, просил обращаться к его адвокату, так как сам он не знал, что такое международное право.

Ранее президент США Дональд Трамп признался в том, что рассматривал возможность устранения сирийского президента Башара Асада в 2018 году. А следующий глава государства, Барак Обама, являющийся лауреатом Нобелевской премии мира, обещал совершить госпереворот в Сирии.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны. После конституционной реформы в стране пройдут выборы. Они должны положить начало процессу политического урегулирования в Арабской Республике.

Как писал NEWS.ru, Асад встретился в Дамаске с российской делегацией, возглавляемой заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым.