Пушков прокомментировал блокировку материалов российских СМИ в Facebook

https://static.news.ru/photo/26bf26bc-3fdd-11eb-9d6d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Facebook безосновательно взял на себя функции цензора и контролёра информации, заблокировав доступ к материалам российских СМИ, включая агентство ТАСС. Об этом член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

По мнению российского сенатора, Facebook взял на себя функцию цензора, то есть выяснения обстоятельств появления материала и его достоверности, однако данные функции не входят в задачи цифровой компании.

Facebook как платформа должен воспроизводить позиции, которые излагаются пользователями и теми СМИ, которые имеют аккаунты на Facebook, а уже определять, насколько это достоверно, не задача сетевой компании. Они присваивают себе функции контролера и цензора, — заявил Пушков в интервью ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что соцсети не могут присваивать себе функции контролёров информации и если какие-то данные, появившиеся в Facebook являются недостоверными, кто-то считает себя пострадавшим, он может подать в суд, сославшись на публикацию и её источник.

На Facebook не запрещаются ни фотографии с неонацистскими маршами с факелами в центре Киева, ни мнения украинских радикалов, все это там никто не вычищает, но как только речь заходит о России, то тут сразу возникает зуд политических цензоров и начинают говорить, что что-то соответствует действительности, а что-то нет, — отметил Пушков.

Ранее стало известно, что социальная сеть Facebook заблокировала статью издания РБК, в которой говорилось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ. Материал был основан на релизе ФСБ. Об этом писал NEWS.ru.