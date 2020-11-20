Пушков отреагировал на слова Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

https://static.news.ru/photo/48e14648-2b93-11eb-be13-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что российские миротворцы почти 30 лет гарантируют мир и безопасность российским гражданам в Приднестровье.
Так политик прокомментировал заявление избранного президента Молдавии Майи Санду, которая назвала вывод миротворцев РФ из региона условием для разрешения конфликта в Приднестровье.
Санду призывает к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Но именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. Двести двадцать тысяч из них — наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии, — говорится в сообщении сенатора в Twitter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьёзной ошибкой заявление Майи Санду о миротворцах. Политик сожалеет, что Санду сразу отказалась от своих обещаний сотрудничать с Россией, хотя перед выборами делала на этом акцент. Свою позицию Санду, считает действующий президент, поменяла буквально за пару дней.
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