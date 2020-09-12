Пушков оценил риски наступления глобальной войны

https://static.news.ru/photo/049a8182-f585-11ea-bec4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что сейчас не идёт речи о переходе американо-китайского конфликта в военную фазу. По его словам, обстановка далеко не предвоенная, хотя отношения Вашингтона и Пекина далеки от идеальных.

Понятно желание писать геополитические картины яркими красками постимпрессионистов, но по большей части большая политика пишется акварелью, кроме периодов резкой разбалансировки системы, когда начинаются реальные войны и картины уже пишутся кровью, — указал сенатор в Telegram-канале.

Он пояснил, что в делах США и Китая нарастает враждебность, однако излишне драматизируют ситуацию СМИ, которые искажают реальное положение дел за счёт броских заголовков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр обороны Китая Вэй Фэнхэ обратился к властям США. Он призвал американскую сторону прекратить опасные действия во избежание эскалации конфликта в регионе. Также китайский чиновник выразил принципиальную позицию КНР по вопросам клеветы со стороны США. В частности, речь шла о Южно-Китайском море и Тайване.