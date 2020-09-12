Пушков оценил риски наступления глобальной войны

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что сейчас не идёт речи о переходе американо-китайского конфликта в военную фазу. По его словам, обстановка далеко не предвоенная, хотя отношения Вашингтона и Пекина далеки от идеальных.
Понятно желание писать геополитические картины яркими красками постимпрессионистов, но по большей части большая политика пишется акварелью, кроме периодов резкой разбалансировки системы, когда начинаются реальные войны и картины уже пишутся кровью, — указал сенатор в Telegram-канале.
Он пояснил, что в делах США и Китая нарастает враждебность, однако излишне драматизируют ситуацию СМИ, которые искажают реальное положение дел за счёт броских заголовков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр обороны Китая Вэй Фэнхэ обратился к властям США. Он призвал американскую сторону прекратить опасные действия во избежание эскалации конфликта в регионе. Также китайский чиновник выразил принципиальную позицию КНР по вопросам клеветы со стороны США. В частности, речь шла о Южно-Китайском море и Тайване.
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