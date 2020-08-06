Китай призвал США прекратить опасные действия для избежания эскалации

https://static.news.ru/photo/5e8cc11e-d807-11ea-8126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ обратился к властям США. Он призвал американскую сторону прекратить опасные действия во избежания эскалации конфликта в регионе.

Также китайский чиновник выразил принципиальную позицию КНР по вопросам клеветы со стороны США. В частности, речь шла о Южно-Китайском море и Тайване. Вэй Фэнхэ потребовал от американской стороны прекратить допускать ошибочные действия и высказывания. Помимо этого, он порекомендовал усилить меры по контролю и предотвращению опасных ситуаций в море, пишет ТАСС.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил надежду на соглашение США с Россией и Китаем по ограничению ядерных вооружений.

Как писал NEWS.ru член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингси, потребовавшего от России отказаться от разработок новейших видов ракет с ядерным двигателем.