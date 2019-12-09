https://static.news.ru/photo/187b65f8-1a0d-11ea-8423-fa163e074e61_660.jpg Крым, Ялта Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков пояснил, почему первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма в 1991 году. На тот момент у политика были все шансы ввести Крым в состав России, но ему это было неинтересно.

Своё мнение политик высказал на своей странице в Twitter.Он уточнил, что таким образом Ельцин мог бы обусловить независимость Украины. А украинский президент Кравчук с радостью бы отдал за это полуостров.

Сговор в Беловежской Пуще: у Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России. Кравчук был бы рад получить независимость за эту цену. Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 декабря 2019 г.

Но на тот момент, считает Пушков, Ельцина интересовало только одно: выгнать из Кремля Горбачёва, развалив СССР. На Крым же президенту «было наплевать».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший глава администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году в период распада Советского Союза просили оставить их в составе России. Обращения не вылились ни в какие решения, потому что России надо было думать, «как бы выжить вообще».