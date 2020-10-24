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Пушков назвал русофобию «любимым коньком» американских демократов

12:55, 26 октября 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: twitter.com/Alexey_Pushkov

Русофобия — это «любимы конёк» американских демократов, сказал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена о России.

Ранее американский политик заявил, что РФ представляет главную угрозу для Штатов на международной арене. А конкурентом Штатам является Китай.

Как на своей официальной странице в социальной сети написал Пушков, именно русофобия является «любимым коньком» демократов в США. Российский сенатор подчеркнул, что к КНР Байден относится более мягко.

Приоритеты объявлены, акценты расставлены — других не будет, — заявил Пушков на странице в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, Джо Байден заявил, что публикация переписки его сына Хантера является частью российской кампании по дезинформации. По его словам, он читал доклады разведки для президента США, в которых указывалось, что Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, получает дезинформацию от русских.

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