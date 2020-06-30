Пушков: исключение РФ из G8 назрело задолго до событий на Украине

https://static.news.ru/photo/a6261c4c-babf-11ea-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам президента США Дональда Трампа, причиной для исключения России из состава G8 послужили события на Украине 2014 года. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков утверждает, что на самом деле отношения между Москвой и членами «восьмёрки» начали портиться задолго до этого.

Речь идёт о кризисе в российско-американских отношениях по сирийскому вопросу, возникшем в 2013 году, пояснил сенатор. Президент России Владимир Путин и тогдашний хозяин Белого дома Барак Обама не смогли урегулировать разногласия по Сирии на саммите в Северной Ирландии. После этого произошёл переворот на Украине, а Крым вернулся в состав РФ. США использовали это как повод для исключения России из G8 и ввода санкций.

Трамп, заявляя, что Москва переиграла администрацию Обамы, пытается выставить предшественника некомпетентным во внешнеполитических вопросах и представить себя в более выгодном свете. Однако и ему не удаётся ничего добиться от России в вопросах по Украине и Сирии, отметил Пушков.

И администрация Обамы, и администрация Трампа нам здесь не указ. Поэтому я бы несколько уравнял их успехи с точки зрения воздействия на внешнюю политику России, — цитирует сенатора «ПолитЭксперт».

Пушков добавил, что РФ не проявляет заинтересованности в возращении в G8 и назвал такую позицию верной. По его словам, «Большая восьмёрка» представляет собой клуб друзей США, где «семеро были против одного» и голос России не имел ценности, в отличие от G20, где к Москве прислушиваются.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп решил перенести саммит G7 на сентябрь и предложил пригласить на него Россию. Он также назвал современный формат сообщества устаревшим. Во Франции, Великобритании и Канаде инициативу по поводу России не поддержали.