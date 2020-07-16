В центре Москвы и Санкт-Петербурга прошли несанкционированные акции протеста, инициированные противниками изменений в Конституцию страны. Численностью они значительно уступали последним митингам на Дальнем Востоке, связанным с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тем не менее эксперты, опрошенные NEWS.ru, не исключают, что протесты против поправок, в частности, «обнуления» сроков Владимира Путина, продолжатся, однако численность их участников будет снижаться. При этом они полагают, что излишняя жёсткость при разгоне столичной акции может не лучшим образом отразиться на настроениях в обществе.

Необоснованно жёстко

В среду вечером, 15 июля, в Москве и Санкт-Петербурге несколько сотен человек вышли на несанкционированные властями акции против поправок в Конституцию. Наиболее критикуемой из них стала норма о фактическом обнулении президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина. И если в северной столице протестующие ограничились сбором подписей, то в Москве участники устроили шествие и попытались перекрыть движение транспорта. В результате акция закончилась столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов и задержаниями, которые корреспондент NEWS.ru оценил как «необоснованно жёсткие».

В ГУ МВД Москвы сообщили, что в территориальные отделы полиции для разбирательства были доставлены 132 человека. По информации «ОВД-Инфо», на акции были задержаны 147 человек.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле воздержались от оценки действий полиции во время несанкционированных акций в разных городах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами заметил, что «в Кремле не может быть мнения по этому поводу».

На этот вопрос могут ответить только правоохранители, которые принимали соответствующие меры в отношении нарушителей, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Проигранное «обнуление»

Большинство экспертов, опрошенных NEWS.ru, считают, что протесты против внесения изменений в Основной закон продолжатся, но численность их участников будет постепенно снижаться. Более того, на фоне митингов против ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала акции противников «обнуления» Владимира Путина выглядят несовременно. Неслучайно в Москве почти половина участников выступила в поддержку главы Хабаровского края.

Тема конституционных поправок движущей силой акции протеста не стала, констатировал в беседе с NEWS.ru президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Это особенно видно на контрасте с Хабаровском. Тем не менее это не означает, что дальнейшие протесты невозможны (в том числе и против «обнуления»). Но сейчас большого всплеска протестной энергии нет. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

В свою очередь, политолог Аббас Галлямов полагает, что протесты против «обнуления» сроков продолжатся, но численность участников постепенно будет снижаться.

Эта игра оппозицией проиграна, а ввязываться в уже проигранные битвы способно только сильно мотивированное меньшинство. Большинство же будет ждать следующих поводов. Когда они появятся, протест вспыхнет неожиданно яростно, потому что к эмоциям, связанным с ним самим, добавится фрустрация, которая формируется сейчас из-за проигранного обнуления. Аббас Галлямов политолог политолог

Политолог Антон Хащенко в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что сама по себе идея протеста против поправок со сбором подписей выглядит неоригинально, несвоевременно, и рассчитана разве что на создание соответствующей картинки задержаний участников несанкционированных акций для внешнего и внутреннего медийного употребления.

Особенно на фоне относительной немногочисленности акций, их радикализации. Как и понимания людьми отсутствия возможности уже что-то изменить своими требованиями по факту. Поэтому, если и говорить о каких-либо перспективах этого протеста, то они крайне сомнительны. Антон Хащенко политолог политолог

Новые герои протеста

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов назвал ожидаемыми общественные несанкционированные акции, прошедшие по итогам всероссийского голосования по поправкам в Основной закон.

Очевидно, что это не та волна, на которую могла бы рассчитывать оппозиция. Но и не совсем правильна в этой ситуации реакция правоохранительных органов. Всё-таки жёсткими задержаниями они в некоторой степени провоцируют эскалацию протеста. Но, с другой стороны, мы также знаем и позицию первого лица, что если не пресекать такие действия на корню, то дальше начнут пробовать систему на прочность в гораздо более жёстких вариантах. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

При этом эксперт констатировал, что в целом протестный фон крайне низкий, так как люди постепенно отходят от режима самоизоляции в связи с COVID-19 и отправляются в отпуска. А значит, и серьёзных последствий для системы от таких акций ожидать не приходится, уверен он.

Политтехнолог Алёна Август в разговоре с NEWS.ru отметила, что база для протеста есть даже в самом благополучном государстве. По её мнению, протесты в двух столицах, скорее всего, будут ещё какое-то время тлеть, но ощутимо на политику властей не повлияют.

В целом довольно чудно протестовать против принятых решений, за которые проголосовали граждане России, а не только нелюбимые оппозицией депутаты Госдумы, например. Власти, как мы видим, стали осмотрительнее в своей реакции на протесты — жёсткое «винтилово» не в чести, и это правильно. Тем не менее правила едины для всех, а значит, митинговать и нарушать общественный порядок раз за разом не позволят в любом случае. И это обязанность властей, на минутку. Очень надеюсь, что уроки прошлого жаркого лета научили власть внимательно исследовать подобные ситуации и искать пути коммуникации с людьми. Дубинками, конечно, получается быстрее, зато словами — надолго и до глубины души. Именно умы и сердца граждан должны быть целью, но никак не печень. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

В свою очередь, руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв уверен, что как раз «демонстративная жёсткость задержаний» может повлиять на настроение в обществе, и сочувствующих протестующим станет больше. Политолог также отметил, что нынешние акции отличаются большим количеством молодёжи и новыми героями протеста, такими как Наталья Шавшукова и Юлия Галямина.

Перспективы продолжения протестов зависят от действий властей. Апофеозом могут стать выборы в Государственную думу. Новые лидеры появились, дело за триггерами. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Так или иначе инициаторы вчерашних протестов уже заявили, что намерены продолжить кампанию по сбору подписей под иском в Верховный суд по отмене итогов всероссийского голосования. В ближайшее время они объявят о точках сбора в разных городах.