Президент Сербии прилетит в Россию на два дня

https://static.news.ru/photo/9d9b5108-b4c7-11ea-9c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Deutzmann/imago stock&people/Global Look Press

Пресс-служба президента Сербии Александра Вучича сообщила о намерении сербского лидера посетить Россию 23-24 июня. Вместе с ним прибудут 75 гвардейцев.

Вучич будет присутствовать на параде Победы. Также он проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, приглашение на торжество получил сербский режиссёр Эмир Кустурица.

Парад к 75-летию Победы был перенесён на 24 июня 2020 года из-за пандемии коронавируса. Путин объявил эту дату выходным днём. Представители ряда стран уже приняли приглашения на торжества в Москве. Однако некоторые высокопоставленные лица не смогут посетить мероприятие. Так, украинский лидер Владимир Зеленский не получил приглашение, а президент Хорватии Зоран Миланович заявил о невозможности прилететь в Москву из-за сломанного самолёта.

Как информировал NEWS.ru, московский салют 24 июня запустят на час позже. Такое решение было принято из-за позднего захода солнца, которое может испортить впечатление зрителям.