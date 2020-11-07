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Президент подписал указ об отставке главы Минприроды

11:00, 09 ноября 2020
Дмитрий Кобылкин Дмитрий Кобылкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин освобождается от занимаемой должности. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что в понедельник в российском правительстве 9 ноября сменится несколько министров. Главы четырёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды, Минтранса и Минстроя — уйдут в отставку.

Освободить Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии РФ, — сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Как передавал NEWS.ru, Путин подписал указ об отставке полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Его пост занял министр строительства Владимир Якушев.

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