Президент подписал указ об отставке главы Минприроды

https://static.news.ru/photo/6a36f9c0-2263-11eb-82a6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кобылкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин освобождается от занимаемой должности. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что в понедельник в российском правительстве 9 ноября сменится несколько министров. Главы четырёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды, Минтранса и Минстроя — уйдут в отставку.

Освободить Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии РФ, — сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Как передавал NEWS.ru, Путин подписал указ об отставке полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Его пост занял министр строительства Владимир Якушев.