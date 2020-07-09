Пресс-служба партии Порошенко отреагировала на «переговоры с Путиным»

https://static.news.ru/photo/7f1a24ce-c1f2-11ea-aa0a-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители пресс-службы партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко отреагировали на обнародование «переговоров» политика с российским лидером Владимиром Путины.

Записи опубликовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач. В мае парламентарий обнародовал записи переговоров Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Разговор» с Путиным — это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом, — приводит издание «Украинская правда» сообщение от пресс-службы «Европейской солидарности».

Ранее стало известно, что Андрей Деркач опубликовал новую порцию разоблачительных «плёнок». На этот раз на записях представлен якобы разговор пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года, то есть через два месяца после трагедии в Дебальцево.

Представленные как главы Украины и России люди обсуждают проект введения миротворческого контингента и экономические проблемы Донбасса. В частности, Порошенко говорит об оптимизации работы Трёхсторонней контактной группы в Минске. На что его собеседник обещает передать эти рекомендации Лаврову. При этом тон общения сложно назвать деловым, неоднократно звучат смех и шутки.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об этой записи.

Да этого Деркач также обнародовал записи якобы телефонных разговоров и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Также «плёнка» доказывает, что Байден связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.

СМИ на Украине сообщали, что из-за прослушки разговора Байдена и Порошенко Госбюро завело уголовное дело, в частности — из-за незаконного использования технических средств для получения информации, в результате которого могли пострадать государственные интересы. По этому делу Порошенко вызывали в прокуратуру, но он не явился.