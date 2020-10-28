Правительство подготовило единый план достижения национальных целей

https://static.news.ru/photo/10b0d46a-1913-11eb-adf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство РФ

Кабмин завершил работу над единым планом по достижению национальных целей развития. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабмина Мишустин рассказал, что план определяет стратегические приоритеты России на ближайшие 10 лет. В частности, он предусматривает конкретные шаги по достижению национальных целей,

[План] максимально ориентирован на улучшение жизни людей, и его главная задача — сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал каждый житель нашей страны, — цитирует ТАСС премьера.

При этом Мишустин предложил переориентировать бюджетную систему страны на достижение национальных целей. Финансирование будет жёстко увязано с конечными результатами, а все члены кабмина и губернаторы будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей.

Что касается расходов, то, по мнению Мишустина, выполнение единого плана достижения национальных целей потребует ежегодных расходов в 12 трлн рублей. Он отметил, что это свыше половины планируемого бюджета на следующий год.

Как писал NEWS.ru, ранее кабмин провёл заседание с участием экспертов для обсуждения плана по достижению национальных целей развития страны к 2024 и 2030 годам. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках заседания отметил, что единый план является ключевым ориентиром по достижению поставленных целей.

План определяет конкретные целевые значения показателей достижения национальных целей на 2021–2024 годы и на 2030 год. По каждому из 25 целевых индикаторов создан комплекс ключевых мероприятий и предусмотрено финансовое обеспечение, работа над которым всё ещё ведётся.