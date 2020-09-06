Министры обсудили с экспертами план по реализации целей развития РФ

https://static.news.ru/photo/3a74aa22-f039-11ea-b7ed-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru

Кабмин провёл заседание с участием экспертов для обсуждения плана по достижению национальных целей развития страны к 2024 и 2030 годам.

Под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова состоялась стратегическая сессия по проработке структуры единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.

Глава Минэкономразвития в рамках заседания отметил, что единый план является ключевым ориентиром по достижению поставленных целей.

Он определит приоритеты и механизмы правительства РФ по их достижению. Среди механизмов — нацпроекты с входящими в них федеральными проектами, основные мероприятия государственных программ, направленные на научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны, — сказал министр.

Как отмечает агентство, на заседании присутствовали в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг, проректоры Андрей Жулин и Лилия Овчарова, гендиректор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук, вице-президент «Деловой России» Елена Епифанцева и другие.

Ранее NEWS.ru сообщил, что план правительства РФ по восстановлению экономики был завершён и будет утверждён в сентябре.