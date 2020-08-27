«Это серьёзный удар»: Познер оценил версию об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/6edd787e-e874-11ea-9f96-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и журналист Владимир Познер прокомментировал заявление немецких врачей о вероятном отравлении оппозиционера Алексея Навального. Обвинения в адрес российских врачей он назвал необоснованными и ничем не подкреплёнными.

Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно, — отметил он в интервью радио Sputnik.

По его мнению, российские власти не могут быть причастны к отравлению блогера, поскольку этот инцидент для них гораздо более опасен, чем деятельность Навального сама по себе.

Гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность, — подчеркнул телеведущий.

Познер назвал случившееся тяжёлым ударом по России. Власти, по его словам, сделают всё, чтобы найти виновных и смягчить этот удар. Он также добавил, что с Навальным у него сложились весьма непростые отношения, однако он желает ему скорейшего выздоровления.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что лабораторные исследования не подтвердили диагноз «отравление» у оппозиционера. Там временем в немецком Spiegel появилась информация о том, что медики якобы рассматривают версию об отравлении блогера «Новичком», писал NEWS.ru.