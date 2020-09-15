Постпредство РФ при ЕС отметило ряд нестыковок в инциденте с Навальным

https://static.news.ru/photo/e95d9822-e35b-11ea-bda9-fa163e074e61_660.jpg Политик Алексей Навальный Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Запад, обвиняющий Москву в отравлении Алексея Навального, не обращает внимания на некоторые нестыковки в этом деле. Об этом говорится в заявлении Постоянного представительства России при ЕС.

Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы всё же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по этому делу, — говорится в комментарии ведомства.

Постоянное представительство России решило направить девять вопросов к ЕС по этому случаю. Дипломаты интересуются, зачем российским властям травить основателя ФБК, а затем отпускать его на лечение в Германию, где яд могут идентифицировать.

Москва также не понимает, почему Берлин, найдя следы «Новичка» в крови Навального, не хочет передать результаты токсикологических исследований. Немецкая сторона даже обнародовать их не хочет.

В Постпредстве подчеркнули, что Германия не может отказывать в передаче данных, ссылаясь на то, что информацию могут передать только с согласия Навального. Немецкие политики уже сделали несколько громких заявлений, когда пациент находился в коме.

РФ хочет узнать, почему оппозиционера на пути в медучреждение сопровождали сотрудники правоохранительных органов и агенты спецслужб. И почему госпиталь Charité сразу превратили в учреждение с высоким уровнем безопасности.

Значит ли это, что Берлин знал что-то, о чём не знали ни Москва, ни Омск? Стоит отметить, что в омской больнице было проведено более 60 биохимических анализов, ни один из которых не показал никаких признаков отравления, — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, дипломаты указали на то, что популярность оппозиционера в России не превышает 2%.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта Томск — Москва. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолёт экстренно приземлился в Омске. Врачи больницы скорой медицинской помощи № 1 поместили политика в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Позже медики установили диагноз и сообщили его жене Юлии и брату.

Сейчас российский оппозиционер проходит лечение в берлинской клинике Charité. Навальный находился в коме более двух недель. 7 сентября берлинские врачи сообщили, что состояние его здоровья улучшилось. После этого пациента вывели из состояния искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких. Во вторник в Instagram Алексея Навального появился первый после выхода из комы пост. Оппозиционер поприветствовал своих подписчиков и рассказал о том, как проходит его восстановление. Публикацию иллюстрирует фото вместе с женой и детьми.

Международное сообщество требует от Москвы расследования случившегося с Навальным. Однако представители Кремля и силовых структур заявляют, что не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела: пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме, как заявляется, обнаружено не было. Москва настаивает на том, чтобы Берлин предоставил данные, послужившие основанием для выводов об отравлении россиянина.

Как писал NEWS.ru, глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что немецкие власти рассматривают полную заморозку проекта «Северный поток — 2» как реакцию на «отравление» Алексея Навального. По его словам, окончательное решение по проекту будет зависеть от позиции России. Он отметил, что нельзя оставить этот инцидент без внимания. Иногда, как считает Маас, следует принять меры, «тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил».