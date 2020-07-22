Посольство РФ направило ноту Госдепу из-за нападения полиции на журналистов

https://static.news.ru/photo/09f75a62-cc43-11ea-834b-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российское диппредставительство в Соединённых Штатах направило ноту протеста в Госдепартамент инцидента со съёмочной группой Первого канала, на которую напали полицейские Портленда, где не прекращаются акции протестов. Об этом сообщил посол Анатолий Антонов в Facebook.

Требуем провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах. Напомнили, что до сих пор нами не получен ответ на предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции на Михаила Тургиева из РИА Новости в Миннеаполисе, — говорится в заявлении посла.

Антонов заверил, что диппредставительство будет добиваться, чтобы инцидент в Портленде учли правозащитные организации, которые следят за нарушением прав работников СМИ.

Во время работы российских корреспондентов над репортажем портлендские полицейские, несмотря на наличие бейджей с надписью «Пресса», разбили камеру оператора Вячеслава Архипова, а также избили его.

Коллеге оператора удалось заснять происходящее на смартфон, но, заметив это, другой страж порядка набросился на девушку и отобрал мобильное устройство. Как рассказал позднее директор Дирекции информационных программ Кирилл Клеймёнов, обошлось без серьёзных травм.

Протесты сотрясают Портленд уже больше месяца. Поводом к ним стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жёсткого задержания полицейскими.

Как писал NEWS.ru, Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер для обеспечения личной безопасности для журналистов из России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.