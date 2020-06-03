Посол РФ: санкции США не остановят строительство «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/45894dd6-a5ad-11ea-9a4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

Американские санкции не смогут помешать строительству и запуску газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Если жёстко, кратко — нет, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он также назвал отношения между двумя странами «подмороженными». По словам дипломата, до Вашингтона не доходят позитивные сигналы из Москвы.

Некоторое время назад посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение американских властей ввести новые санкции в отношении России, которые призваны воспрепятствовать завершению строительства трубопровода или помешать его эксплуатации.

Как писал NEWS.ru, его слова прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила сожаление, что Вашингтоне доминируют политики, ориентированные на использование энергетического фактора для антироссийской и антиевропейской политики вместо развития взаимовыгодного международного сотрудничества в данной сфере.