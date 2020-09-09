Посол ФРГ: отравление Навального не стало темой повестки Германии и РФ

https://static.news.ru/photo/4b768ac4-f2b0-11ea-bffd-fa163e074e61_660.jpg Геза Андреас фон Гайр Фото: DeutscheBotschaftMoskau/facebook.com

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что отравление политика Алексея Навального не является вопросом двухсторонней повестки дня ФРГ и России.

Об этом он рассказал в беседе с первым замминистра иностранных дел России.

[В беседе посол] ещё раз подчеркнул, что данное дело не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня. При этом он сослался на заявления ЕС, НАТО, Группы семи, а также многих других государств, — сказано в сообщении посольства ФРГ, поступившем в распоряжение NEWS.ru.

Также он изложил российской стороне позицию Германии о том, что Навальный стал жертвой совершённого в РФ преступления, в ходе которого применили разработанное в России вещество группы «Новичок», что подтверждено исследованиями.

Таким образом, России теперь необходимо предоставить объяснения по поводу данного осуждаемого международным сообществом применения на её территории нервнопаралитического отравляющего вещества, использованного в ходе покушения на российского гражданина и оппозиционного политика, — отметили в диппредставительстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский МИД потребовал от Берлина предоставить все медицинские материалы, результаты экспертиз и анализов по делу Навального. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что отказ будет расцениваться как провокация против России.