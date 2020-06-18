Володин заявил, что после Путина придёт Путин

https://static.news.ru/photo/fdaff484-b168-11ea-9afb-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин заложил систему развития страны на много лет вперёд. На результаты деятельности политика сможет опираться следующий руководитель государства, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин <...> Всё, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной, — рассказал политик в интервью изданию «Газета.ru».

Он добавил, что РФ повезло, так как у неё есть «сильный Путин». Парламентарий отметил, что глава государства эффективно справляется со своими обязанностями, очерченными Конституцией. Володин считает, что президент — «гарант наших прав».

Володин подчеркнул, что благодаря правильным решениям Кремля удалось выполнить все социальные обязательства перед гражданами в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). По его словам, система здравоохранения в РФ более эффективна, чем американская.

Самое печальное заключается в том, что те стандарты, которые Америка декларировала, оказались только на бумаге или для других стран, когда они говорили о том, как должно быть. 52% погибших от коронавируса — на дому, более 20% умерли в домах престарелых, — считает политик.

Он привёл в пример счёт на $72 тысячи, полученный гражданином США, хотя Белый дом выплатил многим гражданам страны по $1200.

Володин также прокомментировал работу парламента во время пандемии. По его словам, народные избранники не прекращали собираться. В зале заседаний присутствовали минимум 300 депутатов.

Причём если даже говорить о графике работы, он изменился несущественно. Единственное — вместо трех пленарных недель две, но одна неделя компенсирована работой в комитетах. Так что эффективность не утрачена, — резюмировал спикер.

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за последние сутки составило 182. За всё время пандемии жертвами болезни стали 7660 граждан.

передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки 9621 человек выздоровел. Всего число исцелившихся составило 313 963. За минувшие 24 часа медики выявили 7790 заражённых в 83 регионах, из них 2450 (31,5%) переносят недуг без клинических проявлений. Общее число пациентов составляет 561 091 в 85 субъектах,портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки 9621 человек выздоровел. Всего число исцелившихся составило 313 963.

За прошедшие 24 часа в Москве выявили 1040 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785. Также медики сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек в столице. Общее количество летальных исходов составляет 3483. Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов больниц мегаполиса. За всё время пандемии — 130 431. В мире выявили 8 456 219 инфицированных, погибли 453 483 человека, 4 433 637 исцелились.

Первые 18 добровольцев в госпитале Бурденко получили опытную вакцину против коронавируса 18 июня 2020 года. Побочных реакций или осложнений у них не наблюдается, передают представители Минобороны РФ.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Володин предложил пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram, вынесенное Таганским судом в апреле 2018 года. Он добавил, что наряду со многими депутатами Госдумы пользуется мессенджером для общения, а также для связи со сторонниками в своём избирательном округе.