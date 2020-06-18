Володин заявил, что после Путина придёт Путин

https://static.news.ru/photo/fdaff484-b168-11ea-9afb-fa163e074e61_660.jpgВячеслав ВолодинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава РФ Владимир Путин заложил систему развития страны на много лет вперёд. На результаты деятельности политика сможет опираться следующий руководитель государства, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин <...> Всё, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной, — рассказал политик в интервью изданию «Газета.ru».
Он добавил, что РФ повезло, так как у неё есть «сильный Путин». Парламентарий отметил, что глава государства эффективно справляется со своими обязанностями, очерченными Конституцией. Володин считает, что президент — «гарант наших прав».
Володин подчеркнул, что благодаря правильным решениям Кремля удалось выполнить все социальные обязательства перед гражданами в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). По его словам, система здравоохранения в РФ более эффективна, чем американская.
Самое печальное заключается в том, что те стандарты, которые Америка декларировала, оказались только на бумаге или для других стран, когда они говорили о том, как должно быть. 52% погибших от коронавируса — на дому, более 20% умерли в домах престарелых, — считает политик.
Он привёл в пример счёт на $72 тысячи, полученный гражданином США, хотя Белый дом выплатил многим гражданам страны по $1200.
Володин также прокомментировал работу парламента во время пандемии. По его словам, народные избранники не прекращали собираться. В зале заседаний присутствовали минимум 300 депутатов.
Причём если даже говорить о графике работы, он изменился несущественно. Единственное — вместо трех пленарных недель две, но одна неделя компенсирована работой в комитетах. Так что эффективность не утрачена, — резюмировал спикер.
Количество летальных исходов коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за последние сутки составило 182. За всё время пандемии жертвами болезни стали 7660 граждан.
За минувшие 24 часа медики выявили 7790 заражённых в 83 регионах, из них 2450 (31,5%) переносят недуг без клинических проявлений. Общее число пациентов составляет 561 091 в 85 субъектах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки 9621 человек выздоровел. Всего число исцелившихся составило 313 963.
За прошедшие 24 часа в Москве выявили 1040 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785. Также медики сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек в столице. Общее количество летальных исходов составляет 3483. Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов больниц мегаполиса. За всё время пандемии — 130 431. В мире выявили 8 456 219 инфицированных, погибли 453 483 человека, 4 433 637 исцелились.
Первые 18 добровольцев в госпитале Бурденко получили опытную вакцину против коронавируса 18 июня 2020 года. Побочных реакций или осложнений у них не наблюдается, передают представители Минобороны РФ.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Володин предложил пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram, вынесенное Таганским судом в апреле 2018 года. Он добавил, что наряду со многими депутатами Госдумы пользуется мессенджером для общения, а также для связи со сторонниками в своём избирательном округе.