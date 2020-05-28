Политолог оценил намерение Киева ликвидировать ЛНР и ДНР

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашённых ДНР и ЛНР будут ликвидированы после того, как киевская власть установит контроль над Донбассом. Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что министр иностранных дел Украины не знаком с международным правом, так как подобные заявления идут вразрез с минскими соглашениями.

Основываясь на принципах минских соглашений, для того, чтобы заменить администрации ДНР и ЛНР, надо сначала провести там выборы, — пояснил РИА Новости Суздальцев.

Эксперт также отметил, что для расформирования администраций ЛНР и ДНР, Украине необходимо будет, прежде всего, эти территории «захватить», что тоже весьма сомнительно.

Это совершенно пустое и бессмысленное заявление украинской стороны, — резюмировал Суздальцев.

Как писал NEWS.ru, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашённых республик ликвидируют после того, как Киев вернёт контроль над территорией Донбасса. По его словам, нынешняя администрация президента Владимира Зеленского не хотела бы применять в Донбассе план «Б». Но его применят, если не удастся договориться с ДНР и ЛНР в течение года.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.