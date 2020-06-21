Политолог назвала мистицизмом разговоры о преемнике Путина

https://static.news.ru/photo/72b6205a-b3df-11ea-8730-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Возможность участия нынешнего российского лидера Владимира Путина в очередных выборах президента страны прокомментировала политолог Наталья Елисеева.

Эксперт обратила внимание на то, что Путин не подтвердил, будет ли он баллотироваться или нет, значит, решение глава государства ещё не принял.

Здесь, на самом деле, важно другое. А именно его фраза, что если условно не будет какой-то кандидатуры преемника, если условно у руководства страны, у элит не будет понимания того, кто будет после Путина — сам Путин или преемник, — то любая работа, которая будет вестись на этот момент, будет остановлена, — цитирует Елисееву телеканал «360».

По её словам, начнутся поиски и гадания, кто займёт кресло главы государства, могут даже возникнуть конфликты на различных уровнях власти. Политолог подчеркнула, что все разговоры о преемнике отдают мистицизмом, так как в их основе абсолютно ничего нет.

Елисеева добавила, что Владимир Путин осознает, что если у элит и общества не будет общего понимания, как дальше станет развиваться Россия, то возможны негативные последствия. Он пояснила, что поправка к Конституции, дающая право нынешнему президенту баллотироваться, вводилась для того, чтобы представители разных групп общественности перестали заниматься поиском мифического преемника.

По мнению эксперта, разговоры о преемнике отдают эгоизмом по обеспечению себе непосредственно кресла, а никоим образом не по обеспечению эффективной работы. Елисеева предположила, что в 2022 году «вакханалия по поиску следующего президента может перейти границы разумного, а последствия от этого могут быть не очень хорошими».

Как писал NEWS.ru, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов сообщил, что возможность того, что Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на пятый президентский срок, очень велика. По его словам, это «весьма вероятное и, в общем-то, ожидаемое решение». При этом, отметил эксперт, высока и вероятность того, что большинство россиян кандидатуру Путина поддержат.

Ранее российский лидер заявил, что не исключает вероятность своего участия в следующих выборах президента. Он уточнил, что это произойдёт в том случае, если поправки в Конституцию будут одобрены гражданами страны.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Общероссийское голосование, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.