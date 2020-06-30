Французы сравнили возрождение Крыма со сказкой о Спящей красавице

https://static.news.ru/photo/f61de778-bb16-11ea-a612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Французский политик Тьерри Мариани высказался о восстановлении Крыма в России и сравнил его пребывание в составе Украины со Спящей красавицей. Депутат Европарламента уже седьмой раз посещает полуостров и имеет возможность видеть, как происходит становление региона.

Делегация европейских политиков в составе девяти человек прибыла в Крым 30 июня. В неё вошли пять депутатов Европарламента из Франции, пишет РИА Новости.

Тьерри Мариани поделился своими впечатлениями о Крыме, сообщив, что впервые побывал здесь в 1995 году, когда полуостров ещё числился в составе Украины. Политик на тот момент занимался восстановление военного кладбища в Севастополе.

И я действительно своими глазами наблюдал всю ту эволюцию, которую Крым прошёл с тех пор, с момента застоя, заморозки, как Спящая красавица, можно сказать, Крым во льду находился, — поделился впечатлениями с журналистами француз.

Помогли полуострову, по мнению политика, возродиться, «перезапуск» и революция, когда крымчане приняли решение воссоединиться с Россией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что совет Евросоюза принял решение о продлении санкций, наложенных на Россию из-за действий страны против Украины. Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.