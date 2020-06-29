Евросоюз продлил антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/edc87a4c-ba18-11ea-8494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE /Global Look Press

Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкций, наложенных на Россию из-за действий страны против Украины. Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.

На сайте Совета ЕС сообщается , что причиной стало неполное выполнение Минских соглашений.

Санкции были введены в 2014 году. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Кроме того, запрещён прямой или косвенный импорт, экспорт или передача военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях или использоваться военными в России. Также меры ограничивают доступ России к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Как писал NEWS.ru, европейские лидеры 19 июня договорились пролонгировать до июля 2021 года все пакеты санкций, введённые против российского руководства, компаний и технологий после присоединения Крыма, который ООН и большинство стран признают украинской территорией.

Председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал, что государства ЕС не ослабят экономического и политического давления на Россию, чтобы добиться возвращения Крыма и мира на востоке Украины.