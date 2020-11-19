16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Поклонская сообщила о намерении делегации управления ООН посетить Крым

07:03, 20 ноября 2020 132
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у делегации из ООН возникло намерение посетить Крым и ознакомиться с ситуацией по водоснабжению полуострова. По её словам, речь идёт о представителях Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН.

Поклонская в конце мая направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение по поводу остановки Украиной подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Представители Управления верховного комиссара по правам человека ООН в ответе на моё обращение заявили о готовности посетить Крым и попросили их сопровождать. Я запросила состав делегации и удобное для них время визита, — подчеркнула депутат в беседе с РИА Новости.

Она уточнила, что дата визита и состав делегации согласовываются. Осталось проверить реальность высказанного УВКПЧ желания прибыть в Крым, отметила Поклонская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, чьё постпредство находится в Херсоне, заявил: Киев имел полное право перекрыть Северо-Крымский канал. По его словам, перекрытым оказалось искусственное сооружение, которое финансируется из государственного бюджета, а река Днепр «свободно течёт по территории Украины, Белоруссии и России».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео