Поклонская сообщила о намерении делегации управления ООН посетить Крым

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Масштабное сокращение должностей во власти всех уровней анонсировало правительство РФ. В рамках оптимизации предлагается сократить 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти. Более 33,5 тыс. должностей сократят в территориальных.

Информацию о грядущем сокращении такого масштаба озвучил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По словам вице-премьера, будет сокращено более 40 структурных подразделений, а также более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных...