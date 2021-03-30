Песков заявил, что решить вопрос Донбасса без Киева не получится

https://static.news.ru/photo/42b9ea0e-914b-11eb-a994-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Никто не решит вопрос Донбасса без Киева, но нельзя запретить лидерам трёх стран — России, Германии и Франции — обменяться мнениями, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее его украинский коллега Олег Николенко заявил, что достичь сдвигов в урегулировании ситуации на востоке Украины можно только в полном составе «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия). Так он отреагировал на сообщение о готовящейся видеоконференции лидеров России, Германии и Франции, одной из тем которой должен стать Донбасс.

Конечно же, не получится. Никто не сможет решить этот вопрос. Но с другой стороны, вряд ли можно отказать в праве лидерам трёх стран обменяться мнениями по эскалации напряжённости на юго-востоке Украины, — цитирует РИА Новости Пескова.

Как писал NEWS.ru, в планах Кремля пока нет пункта о переговорах российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Зеленский намерен в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки». Политик поручил главнокомандующему Вооружённых сил Украины немедленно вылететь на место гибели украинских солдат в Донбассе, а представителям Трёхсторонней контактной группы инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности и в срочном порядке обсудить ситуацию на уровне советников лидеров «нормандской четвёрки».