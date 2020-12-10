Песков: зарубежные фармкомпании пытаются дискредитировать вакцину из РФ

https://static.news.ru/photo/ca62f1f6-3b94-11eb-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупнейшие игроки на мировом фармакологическом рынке используют недостойные методы для дискредитации российской вакцины от COVID-19, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Хорошо, когда конкуренция ведётся честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке. <...> Эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации вакцины, — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Он подчеркнул, что конкуренция на рынке вакцин сейчас очень высокая, а нечистые меры конкурентной борьбы «видны невооружённым глазом».

Некоторые страны и их фармацевтические компании — гиганты, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно прибегают иногда не к самым лицеприятным методам, это хорошо известно, — подчеркнул Песков, не уточнив, какие именно страны и компании пытаются дискредитировать российский препарат «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выразили готовность поделиться своими технологиями с французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GlaxoSmithKline.

Это предложение было сделано в ответ на известие о том, что экспериментальная вакцина против COVID-19 от Sanofi и британской GlaxoSmithKline показала недостаточный иммунный ответ по результатам клинических испытаний. Обе компании заявили, что планируют запустить ещё одно исследование в следующем году, надеясь разработать более эффективную вакцину к концу 2021 года.