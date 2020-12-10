Разработчики «Спутник V» предложили европейцам свои технологии

https://static.news.ru/photo/5697ee32-3b87-11eb-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выразили готовность поделиться своими технологиями с французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GlaxoSmithKline.

«Спутник V» готов поделиться своими технологиями с Sanofi и GSK, чтобы помочь в разработке следующей вакцины. Партнёрство разных производителей — путь в будущее. Вместе мы сильнее, — говорится в Twitter «Спутник V» .

#SputnikV is willing to share its technology with Sanofi @sanofi and GSK @GSK to help in developing their next vaccine. A partnership of different producers is the way of the future. Together we are stronger. https://t.co/20CImXAFow — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 11, 2020

Это предложение было сделано в ответ на известие о том, что экспериментальная вакцина против COVID-19 от Sanofi и британской GlaxoSmithKline показала недостаточный иммунный ответ по результатам клинических испытаний. Обе компании заявили, что планируют запустить ещё одно исследование в следующем году, надеясь разработать более эффективную вакцину к концу 2021 года.

Как писал NEWS.ru, власти Великобритании выделили более 230 миллионов фунтов стерлингов для производства прививок от коронавирусной инфекции и обнародовали список закупаемых вакцин. Ведомство приводит перечень вакцин-кандидатов, договорённости о приобретении которых были достигнуты с британскими и зарубежными компаниями. Всего Британия «зарезервировала» для англичан 350 миллионов доз вакцин.

Так, власти закупят 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, 60 миллионов доз вакцины Novavax, 60 миллионов доз от GSK/Sanofi, 60 миллионов доз Valneva, 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer и 30 миллионов доз от Janssen.