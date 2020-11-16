Власти Британии опубликовали список закупаемых вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ebff11d8-281f-11eb-8080-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Власти Великобритании выделили более 230 миллионов фунтов стерлингов для производства прививок от коронавирусной инфекции и обнародовали список закупаемых вакцин.

Инвестировали свыше 230 миллионов в производство действенной вакцины. Также предприняли огромное количество шагов по планированию и подготовке быстрого распространения препарата. Мы приняли меры для обеспечения необходимого количества транспорта, защитных комплектов и всей логистики, — цитирует РИА Новости заявление Министерства по вопросам бизнеса.

Ведомство приводит перечень вакцин-кандидатов, договорённости о приобретении которых были достигнуты с британскими и зарубежными компаниями. Всего Британия «зарезервировала» для англичан 350 миллионов доз вакцин.

Так, власти закупят 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, 60 миллионов доз вакцины Novavax, 60 миллионов доз от GSK/Sanofi, 60 миллионов доз Valneva, 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer и 30 миллионов доз от Janssen.

Власти страны пообещали, что изучат, какая из вакцин будет отвечать жёстким стандартам безопасности и эффективности. Только после этого регулятор решит, может ли препарат распространяться среди населения.

Ранее американская компания Moderna, разрабатывающая вакцину от коронавирусной инфекции, рассказала об эффективности препарата. Она составляет 94,5%. Такие цифры были получены в ходе третьей стадии клинических испытаний вакцины. В исследовании приняли участие 30 тыс. человек.

Отмечается, что в ближайшее время Moderna собирается обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Компания намерена получить экстренное разрешение на применение препарата. В подтверждение эффективности вакцины она направит данные окончательного анализа 151 случая.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года. 14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета, писал NEWS.ru.