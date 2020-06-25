Песков сравнил попытки изменить Конституцию в 2008-м и в этом году

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Принятие поправок в Конституцию в настоящее время продиктовано необходимостью закрепить «социальный характер» государства и его суверенитет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в 2008 году основной закон предлагали изменить только, чтобы позволить действующему главе государства в третий раз выставлять свою кандидатуру на выборах, а в этом году «обнуление» сроков аргументировано тем, что «после внесения всего пакета поправок президент должен иметь возможность дальше избираться».

Предтечей всего в этом году был именно набор поправок сущностных по конституции, а уже потом последовала депутатская инициатива о возможности для президента снова баллотироваться. А в 2008 году речь шла только о возможности баллотироваться на третий срок, и тогда Путин её абсолютно отверг, — цитирует ТАСС Пескова.

По словам представителя Кремля, сейчас акцент делается именно на тех поправках, которые «укрепляют суверенитет страны, укрепляют социальный характер» государства. Он подчеркнул, что предлагаемые поправки вносят в Конституцию «акценты, которые выходят со временем на передний план и являются наиболее важными для граждан».

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что принял участие в голосовании по поправкам в Основной закон РФ по пути на работу. Он отдал свой голос в электронной форме. Для этого он три дня назад оставил заявку на сайте mos.ru. Таким образом, как отметил пресс-секретарь Путина, были решены сразу две задачи. Ему удалось «и проверить как работает система электронного голосования, и проголосовать».

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». При этом во время обращения к россиянам, Путин заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.