https://static.news.ru/photo/4a758a22-4733-11ea-a2d5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения между Россией и Китаем и не скажется на их торгово-экономическом аспекте, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мы убеждены, что эта ситуация никоим образом не повлияет на очень прочные фундаментальные основы наших двусторонних отношений с Китаем и на торгово-экономическое измерение этих отношений в частности, — заявил представитель Кремля.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заразившихся в Китае – 20,4 тысячи человек, скончавшихся – 425 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что создание противовирусной вакцины тормозит тот факт, что у России до сих пор нет штамма коронавируса.