Песков ответил на обвинения США о вмешательстве РФ в выборы

https://static.news.ru/photo/59b61226-1457-11eb-880c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Все обвинения Вашингтона в том, что Россия якобы пытается вмешиваться в избирательный процесс в США, безосновательны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Обвинения сыплются каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чём не основываются, скорее это дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами, — цитирует его ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал недавнее заявление главы Национальной разведки США Джона Рэтклиффа. Тот утверждает, что РФ и Иран получили информацию о регистрации американских избирателей, с помощью которой могут оказать влияние на ход выборов главы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что американские законодатели готовят новые санкции в отношении России по делу о вмешательстве в выборы. В палату представителей Конгресса в начале октября был внесён соответствующий законопроект.