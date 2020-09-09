Песков ответил на идею о возвращении выборов мэров

https://static.news.ru/photo/86d7a02e-f35c-11ea-baaf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мнение россиян в вопросе о возвращении прямых выборов мэров следует учитывать. При этом он считает, что раньше были случаи конфликтов между градоначальниками и губернаторами, что приводило к проблемам как в городах, так и в регионах.

Он отметил, что желания граждан следует рассматривать по существующим правилам. В связи с этим он предложил дождаться завершения соответствующих процедур, передаёт РИА Новости.

Были ситуации, когда руководитель региона и мэр крупнейшего города региона фактически находились в положении противостояния друг с другом. <...> Чаще всего это не была здоровая конкуренция, это было противостояние, страшно деструктивное для региона, потому что в итоге город оставался без развития, регион страдал, всё это длилось годами, — добавил представитель главы государства.

Как писал NEWS.ru, итоги регистрации претендентов на губернаторских выборах в единый день голосования в сентябре убеждают, что власть сделала ставку на полную и безусловную победу своих кандидатов. Практически везде, где имелись сомнения в успехе проправительственных ставленников, они были избавлены от конкуренции путём снятия тех кандидатов, которые шли от оппозиции или являлись самовыдвиженцами и могли создать проблемы в силу своей популярности, финансовых ресурсов либо ораторских талантов.