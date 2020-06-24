Песков опроверг сообщения об отъезде Лукашенко сразу после парада

https://static.news.ru/photo/8c89e26c-b625-11ea-b21b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусский лидер Александр Лукашенко после парада Победы присутствовал на приёме в Кремле, организованном для гостей мероприятия.

Об этом он сказал изданию «Ведомости». Таким образом, Песков опроверг информацию о том, что сразу после окончания парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата Лукашенко уехал в аэропорт, о чём ранее сообщал ТАСС, ссылаясь на заявление белорусского посольства в России.

На параде, посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который прошёл в Москве 24 июня, президент Белоруссии присутствовал вместе со своими сыновьями. Во время мероприятия он обратился к гостям, пожелав им не болеть.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади с 9 мая был перенесён на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году.

24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во время трансляции торжеств по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне первый раз за всю историю съёмок были применены новейшие технологии в области компьютерной графики.