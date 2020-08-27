Песков объяснил, с чем связана задержка отправки Навального в Германию

https://static.news.ru/photo/c2e02f60-e852-11ea-b5dd-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержка отправки Алексея Навального в Германию была связана с отдыхом пилотов лайнера, на котором в Омск прибыли немецкие специалисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, врачи были сразу приглашены к пациенту, однако они не сочли целесообразным начать его осмотр.

Их приглашали принять участие и в консилиуме и посетить, им рассказали про все анализы, все виды лечения. Это действительно было. Мы знаем, что действительно он был готов к вылету раньше, но потребовался отдых для пилотов, и поэтому какое-то время ждали, — приводит его слова РИА Новости.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что немецкие врачи не спешили с транспортировкой оппозиционера Алексея Навального в Германию. По данным издания, прежде чем самолёт с политиком, которого, предположительно, отравили, вылетел из Омска в Берлин, прошли почти сутки.

Хроника событий 21 и 22 августа показывает, что вылет блогера «тормозила» именно немецкая сторона. До этого сообщалось, что омские медики якобы не давали разрешения на вывоз Навального, объясняя это его нестабильным состоянием.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что лабораторные исследования не подтвердили диагноз «отравление» у оппозиционера. Там временем в немецком Spiegel появилась информация о том, что медики якобы рассматривают версию об отравлении блогера «Новичком».

Один из разработчиков отравляющего вещества Владимир Углев назвал маловероятным его применение против Навального. Он пояснил, что в таком случае оппозиционер умер бы через 10 минут после отравления. Кроме того, применение «Новичка» в условиях общепита могло привести к поражению самого отравителя, писал NEWS.ru.