Разработчик «Новичка» заявил, что Навального отравили другим веществом

https://static.news.ru/photo/2fd95020-e848-11ea-84be-fa163e074e61_660.jpg Владимир Углев Фото: vladimir.uglev/facebook.com

Один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Владимир Углев прокомментировал появившиеся в немецкой прессе сообщения о том, что политика Алексея Навального отравили именно этим ядом. Эту версию учёный назвал нереальной.

Во-первых, эти ОВ обладают огромной скоростью воздействия, потому что выполняют главную свою задачу — вывести из строя солдата в течении 10 минут даже при накожной аппликации. Так что я полагаю, что с Навальным было бы покончено ещё за тем же столиком, за которым он пил чай, — объяснил он в интервью «Интерфаксу».

Кроме того, отметил Углев, использование веществ класса «Новичок» в условиях общепита могло привести к тяжёлым последствиям, в том числе поражению самого исполнителя, поэтому оно представляется невозможным.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

22 августа Навального переправили в Германию. Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, оппозиционер мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Комментируя выводы берлинских врачей, Углев заявил, что при большой дозировке эти соединения могут воздействовать как нервно-паралитические отравляющие вещества вроде зарина или табуна.

При нужной дозировке они больным помогают, видимо, нормализуют систему передачи нервного импульса, но это уже вопрос по медицинской части, — отмечал он.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи из немецкой клиники Charité обратились к болгарским коллегам. Они считают, что Алексея Навального отравили веществом, которое похоже на то, которым отравили болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Мужчина, предположительно, был отравлен ядом «Новичок» в 2015 году.