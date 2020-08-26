Раскрыта хроника вывоза Навального из России в Германию

Немецкие врачи не спешили с транспортировкой оппозиционера Алексея Навального в Германию. Как
Хроника событий 21 и 22 августа показывает, что вылет блогера «тормозила» именно немецкая сторона.До этого сообщалось, что омские медики якобы не давали разрешение на вывоз Навального, объясняя это его нестабильным состоянием.21 августа в 12:10 самолет со специалистами из Германии совершил посадку в омском аэропорту. Уже спустя 20 минут им предложили отправиться в больницу и лично осмотреть Навального, однако медики заявили, что не собираются делать этого и поехали в гостиницу. В 16:00 сотрудники БСМП № 1 приехали в отель и предложили немецкой бригаде провести совместный осмотр. Лишь в 17:00 врачи из Германии прибыли в клинику, где находился Навальный. В течение последующих двух часов они проводили осмотр пациента с целью оценки его возможной транспортировки из России.
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