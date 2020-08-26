Раскрыта хроника вывоза Навального из России в Германию

Скандал, связанный с Башкирской содовой компанией, поднимет рейтинг Путина и «позволит набросить ошейник на региональные элиты». Такое мнение высказал политтехнолог Марат Баширов. По его словам, после того как глава государства устроил разнос в связи с ситуацией вокруг шихана Куштау, может последовать череда проверок по всей России.

Сейчас составляется список всех приватизаций и слияний, которые запускались главами регионов, одобрялись ФАС России и курировались Минэкономики России. Фактически это кампания по деприватизации, — цитирует его «Царьград». Проверка сделок с...