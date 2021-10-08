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Песков анонсировал встречу Путина и Пашиняна

15:30, 10 октября 2021
Песков анонсировал встречу Путина и Пашиняна Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдёт 12 октября в Москве. О её подготовке сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Да. Такая встреча готовится, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В 2021 году Путин и Пашинян провели уже три личные встречи. В последний раз они общались в сентябре в формате видеоконференции в рамках сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Российский лидер в это время проходил изоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.

До этого Путин встречался с Пашиняном 7 июля после парламентских выборов в Армении.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Армении Аршак Карапетян отправился с рабочим визитом в Россию. 

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