Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае

https://static.news.ru/photo/d5909888-b711-11ea-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что пытавшегося дважды проголосовать по поправкам в Конституцию журналиста Павла Лобкова, вычислили бы, даже если бы он об этом не рассказал. Ведущему «Дождя» удалось сделать свой выбор и в электронной форме, и на участке.

Тележурналисту выдали бюллетень для голосования на избирательном участке № 141 в Тверском районе Москвы. При этом за неделю до старта плебисцита он прошёл онлайн-регистрацию на электронное голосование на сайте mos.ru. Спустя примерно час после того, как Лобков опустил бюллетень в урну, ему удалось проголосовать и через Интернет.

Он об этом заявил. Понятно, что это специально готовилось. Скажем так, проверка системы на прочность. Даже если бы он не заявил об этом, всё равно бы его вычислили, потому что у нас идёт идентификация. И если даже кто-то ещё надумает, мы их всех за ушко на солнышко вытащим, — сказала Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда».

Памфилова пояснила, что когда списки по дистанционному электронному голосованию уже закрыты, их сверяют со списками тех, кто проголосовал традиционным способом. Она также объяснила, что ЦИК пока не стал распространять дистанционное электронное голосование по всей стране (оно доступно только жителям Москвы и Нижегородской области), потому что система ещё не готова.

Ещё один подобный инцидент произошёл и на участке № 1958 в Орехово-Борисово Южном с Василием Вайсенбергом, экспертом движения «Голос», который, придя на участок, заявил, что передумал голосовать в электронной форме, и получил бюллетень.

По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения, заверили в Мосгоризбиркоме. Полиция Москвы начала административное расследование в отношении Лобкова. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.