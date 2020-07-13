Владимир Путин поручил администрации президента и правительству совместно подготовить указ о целях национального развития до 2030 года. На основе документа Кабмин и Госсовет в течение трёх месяцев должны будут скорректировать нацпроекты. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, этот указ главы государства стал своего рода сигналом для российских элит о том, что социально-экономическая ситуация в России выправляется и начинается очередной период стратегического планирования.

В ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин обратился к своей администрации с просьбой вместе с профильными ведомствами и правительством подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года.

В ответ на это премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что при разработке нового документа также нужно учитывать последствия пандемии и ограничительных мер, учесть те цели развития, которые были заложены в нацпроекты в 2018 году. По мнению главы кабмина, параметры нацпроектов нужно корректировать уже осенью, чтобы учесть их при подготовке законопроекта о бюджете.

Корректировка национальных проектов планировалась ещё в апреле 2020 года. Тогда же появилась информация о том, что будет пересмотрено финансирование как инфраструктурных проектов, так и отдельных проектов по линии субъектов Российской Федерации. По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, пересмотр был бы в любом случае, потому как в нацпроектах целевые показатели были заложены на 20-е годы.

Владимир Путин kremlin.ru

То, что сейчас пересмотр будет до 30 года, говорит о том, что хотя бы год-полтора мы будем восстанавливаться. Поэтому, условно говоря, до 24-25 годов мы на запланированные ранее показатели не выйдем в принципе, как и большинство других стран. Все страны сегодня полностью переформатируют и корректируют свои бюджеты. Соответственно, проблема заключается именно в этом. Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций президент Центра стратегических коммуникаций

Однако, по словам эксперта, есть в сегодняшних тезисах, озвученных Владимиром Путиным, и политическая составляющая. В частности, считает Абзалов, сегодня был сделан серьёзный вызов кабмину, который был сформирован совершенно под другие задачи, а сейчас ему приходится осуществлять новое стратегическое планирование.

Нужно обратить внимание и на тот факт, что происходит всё это сейчас, а значит свидетельствует о том, что второй волны коронавируса не будет — серьёзной волны, которая может фундаментально поменять ситуацию. Судя по этому сигналу для экономики, система находится не в стрессовом сбережении, а выходит на долгосрочное планирование, а это предполагает, что, как минимум, федеральный центр не предполагает фундаментальную изоляцию, которая может серьёзно повлиять на уровень ВВП, — заявил NEWS.ru Абзалов.

По словам директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова сегодня власти дали сигнал элитам о том, что в ближайшее время не будет резкого сокращения финансирования национальных проектов, о чем ранее сообщали СМИ и эксперты.

Путин сегодня говорил о том, как он видит ситуацию и специально расширил до 30 года работу нацпроектов. Может быть, сокращения и будут сейчас, но потом они будут пересчитаны с учётом реального социально-экономического состояния, когда укрепится рубль и установится цена на нефть. Надо сказать, что Путину было важно успокоить ответственных за финансовую реализацию — госкорпорации и крупных инвесторов, помимо государства, в том, что все обязательства будут исполнены и что конечный объём есть, который до 30 года не будет изменён. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

Иную точку зрения в разговоре с корреспондентом NEWS.ru высказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. По его мнению, никаких сигналов глава государства сегодня не давал.

Элита, судя по её действиям (а там сегодня есть определенные косвенные факты — вывоз золота за рубеж, причем вывозят так, что целые слитки в аэропортах теряются), понимает, что решающие моменты в транзите политсистемы должны состоятся в ближайшие полгода-год, максимум полтора. То есть демонстративные сигналы шлются одни и для того, чтобы создать одно впечатление, а все действия власти — и прямые и косвенные — свидетельствуют о том, что все готовятся к транзиту политсистемы, которая будет происходить уже в 21 году. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Эксперт так же отмечает, что сегодняшнее заявление президента о том, что нужно активнее работать, а не «хлюпать в болоте» так же не является резонансным. Салин называет это стандартными словами от Путина, который пытается вывести из тупика неповоротливую и малоэффективную бюрократическую машину, которая туда попала из-за системных ограничений.