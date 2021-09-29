Названа причина, по которой ФБК исключили из реестра иноагентов

Минюст России принял решение об исключении Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, внесены в список экстремистских организаций, запрещённых на территории РФ) из реестра НКО-иноагентов, поскольку они были ликвидированы.

В ведомстве уточнили, что это было обычной технической процедурой, которая основана на том, что в Минюст поступили документы о ликвидации организаций.

На основании документов, содержащих информацию о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» и некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», — говорится в сообщении Минюста.

Суд признал указанные организации экстремистскими на закрытом заседании по иску прокуратуры Москвы. В ведомстве указали, что ФБК и ФЗПГ дестабилизировали социальную и общественно-политическую ситуацию в России. В итоге их ликвидировали, как и штабы Навального*.

4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказался удовлетворять апелляцию на признание их экстремистскими организациями. Таким образом, решение об этом статусе вступило в силу.

* Штабы Навального признаны властями запрещённой экстремистской организацией.