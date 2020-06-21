Нарышкин посетовал на кризис доверия между Россией и Западом

https://static.news.ru/photo/7802e6c2-b3a5-11ea-9e49-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин выразил сожаление по поводу падения уровня доверия между Москвой и странами Запада. Он отметил, что этот кризис в отношениях продолжает углубляться.

В беседе с BBC Нарышкин заявил , что одной из причин растущего недоверия стало заявление США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

Этот договор — ключевая часть того, что мы может называть доверием. Можно ли действительно разрушить это соглашение? — сказал директор СВР.

Нарышкин также призвал помнить исторические уроки и не допускать искажения фактов, в частности, не преуменьшать роль Советского Союза в победе союзников во Второй мировой войне. Вместе с тем директор СВР отметил, что «отсутствие доверия имеется» как со стороны Запада, так и со стороны РФ.

Как писал NEWS.ru, администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа 21 мая уведомила международных партнёров о намерении выйти из ДОН. Власти США намерены выйти из договора в связи с тем, что Россия якобы нарушает свои обязательства. Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что действия РФ «подорвали центральную функцию» ДОН и создали угрозу национальной безопасности США. По словам госсекретаря, договор должен был обеспечить всем подписавшим «более высокий уровень транспарентности, взаимопонимания и сотрудничества», но провалился из-за позиции Москвы.

ДОН был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.