На выборы глав регионов РФ выдвинуты уже 134 кандидата

https://static.news.ru/photo/ab67f6bc-c0ff-11ea-a7a8-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 18 российских субъектах 13 сентября состоятся выборы губернаторов. На них уже зарегистрированы 134 кандидата, 26 из них — самовыдвиженцы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ещё в двух регионах в единый день голосования глав выберут депутаты законодательных органов по представлению президента.

На текущий момент выдвинуты 134 кандидата, 26 из которых выдвинуты в порядке самовыдвижения, остальные 108 — 23 политическими партиями, — цитирует РИА Новости Памфилову.

Она уточнила, что наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Иркутской области (17), Камчатском крае (16) и в Костромской области (10). В 11 регионах период выдвижения кандидатов уже завершился.

Как писал NEWS.ru, действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подал в избирком документы для участия в выборах на пост главы региона. Ранее кандидатуру Кондратьева предложила партия «Единая Россия», а региональное отделение её поддержало. В конце мая Владимир Путин заявил, что поддержит Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок. При этом он отметил, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за жителями края. По итогам приёма документов крайизбирком выдал Кондратьеву письменное подтверждение получения документов о выдвижении, а также разрешение на открытие специального избирательного счёта для формирования избирательного фонда кандидата.