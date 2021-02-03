Муж Скабеевой пойдёт на выборы в Госдуму от «Единой России»

Телеведущий канала «Россия 1» Евгений Попов, работающий вместе со своей супругой Ольгой Скабеевой над программой «60 минут», может принять участие в выборах в Госдуму. Предполагается, что он станет баллотироваться в Москве от партии «Единая Россия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным собеседников РБК, Попов будет
Как заявил сам Евгений Попов в беседе с РБК, с ним ведутся подобные переговоры.
Предложение интересное, я готов его обсуждать, — признался телеведущий.
Евгений Попов родился в 1978 году на Дальнем Востоке. Окончил Дальневосточный государственный университет. Работал собственным корреспондентом «Вестей» в Приморье, в украинском корпункте канала «Россия», а также был корреспондентом этого телеканала в США.
С сентября 2016 года ведёт программу «60 минут» совместно со своей супругой Ольгой Скабеевой.
Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Скабеева назвала «охамевшими» дипломатов, приехавших на суд по Навальному.