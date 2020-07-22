Мишустин предложил пересмотреть цели и задачи институтов развития

https://static.news.ru/photo/0fc944c0-cbf6-11ea-8abb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил пересмотреть критерии работы, цели и задачи институтов развития и активнее подключать их к достижению национальных целей развития.

Сейчас меняются требования ко всем элементам государства и к правительству тоже. А значит — должны быть пересмотрены критерии и для институтов развития, — сказал Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.

Он отметил, что необходимо контролировать работу институтов в режиме реального времени, а также уточнить и обновить их цели, чтобы они стали более эффективными и прозрачными.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин обозначил главную цель работы правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики и развития социальной сферы, пояснил он, впервые выступая в Госдуме с итоговым отчётом о работе кабмина.