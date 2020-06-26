Мишустин обсудил с Головченко вопрос сотрудничества

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко обсудили в телефонном режиме график встреч.
Стороны обсудили график ближайших двусторонних встреч, а также планируемые мероприятия в рамках интеграционных объединений, — цитирует пресс-секретаря главы белорусского правительства Александру Исаеву ТАСС.
По её словам, инициатором разговора выступила белорусская сторона. Также главы правительств заявили о положительной динамике реализации ранее достигнутых договорённостей.
Все необходимые решения приняты, и в настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры, — добавила она.
Помимо этого, политики обсудили ряд вопросов торгово-экономического сотрудничества. Ведомствам двух государств будут даны поручения по активизации взаимодействия.
NEWS.ru писал ранее, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину план по поддержке туристической отрасли.