Мишустин обсудил с Головченко вопрос сотрудничества

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Нет никаких признаков того, что Китай в ближайшее время поменяет свою позицию о неучастии в переговорах США и России по стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат считает, что отсутствуют какие-либо признаки изменения позиции Пекина по этому вопросу. По его словам, у Вашингтона существует искусственная увязка возможного решения по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений...