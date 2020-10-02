Минск раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/4fcffcce-04a6-11eb-948a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президенты РФ и Белоруссии в телефонном разговоре уделили особое внимание обострению нагорнокарабахского конфликта. Также Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в странах «во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами». Помимо этого речь шла и о ситуации с распространением COVID-19.

Как сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, политики высказали озабоченность ростом заболеваемости. Лукашенко также выразил признательность Путину за решение о приоритетных поставках вакцины от этой инфекции в Белоруссию.

Главы государств также подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран. Российский лидер при этом считает, что возникшие после выборов проблемы в Белоруссии будут скоро урегулированы, передаёт пресс-служба Кремля.

Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в республике с учётом продолжающихся попыток вмешательства извне. Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы, — отмечает Кремль.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва и Минск возобновили переговоры по интеграционным «дорожным картам» Союзного государства.